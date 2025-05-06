В Баймаке реконструкция парка Салавата Юлаева завершена на 75%

В Баймаке полным ходом реконструируют парк имени Салавата Юлаева. Общественное пространство планируют открыть летом, ко Дню города. Что уже сделали специалисты и какие удобства появятся для жителей населенного пункта, чтобы проводить время с комфортом?
Уже год как территория парка имени Салавата Юлаева в Баймаке временно не доступна для тех, кто любит посещать это место, чтобы побыть наедине с самим собой, рядом с национальным героем республики, да и просто погулять на свежем воздухе. Совсем скоро, уверяют подрядчики, это вновь станет возможным для баймакцев, когда завершится реконструкция.
Изюминкой парка станет воздушный мост с видом на Чёрную гору и реку Таналык. А ещё в самом центре общественного пространства появится фонтан. Соорудят и многочисленные качели. Для любителей активного отдыха сделали беговые и прогулочные дорожки. Сейчас подрядчики обустраивают игровые и спортивные площадки для мини-футбола, тенниса, баскетбола, хоккея. При возведении строители применяют материалы отечественного производства.
Универсальную зону для семейного отдыха создают по проекту «Вольный берег», который стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах. Авторы вдохновлялись историей семи башкирских родов.
Между тем работы в парке имени Салавата Юлаева планируют завершить летом и открыть его для посетителей ко Дню города.