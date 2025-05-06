В Баймаке реконструкция парка Салавата Юлаева завершена на 75%

В Баймаке полным ходом реконструируют парк имени Салавата Юлаева. Общественное пространство планируют открыть летом, ко Дню города. Что уже сделали специалисты и какие удобства появятся для жителей населенного пункта, чтобы проводить время с комфортом?

Уже год как территория парка имени Салавата Юлаева в Баймаке временно не доступна для тех, кто любит посещать это место, чтобы побыть наедине с самим собой, рядом с национальным героем республики, да и просто погулять на свежем воздухе. Совсем скоро, уверяют подрядчики, это вновь станет возможным для баймакцев, когда завершится реконструкция.

Процентов 75 работ уже выполнено. Сейчас у нас остаются малые архитектурные формы. Это скейт-площадки, теневые навесы, скамейки поставить. Жители постоянно заходят и ждут, когда откроется парк. Альберт Ситдиков, начальник участка

Изюминкой парка станет воздушный мост с видом на Чёрную гору и реку Таналык. А ещё в самом центре общественного пространства появится фонтан. Соорудят и многочисленные качели. Для любителей активного отдыха сделали беговые и прогулочные дорожки. Сейчас подрядчики обустраивают игровые и спортивные площадки для мини-футбола, тенниса, баскетбола, хоккея. При возведении строители применяют материалы отечественного производства.

Строим парк из бетона, монолита, железобетона. Поэтому они хорошие. Надолго сохраняется качество этого парка. Ринат Исчурин, сотрудник подрядной организации

Универсальную зону для семейного отдыха создают по проекту «Вольный берег», который стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах. Авторы вдохновлялись историей семи башкирских родов.

Парк наш полностью преобразится, потому что до этого особо таких игровых и спортивных площадок не было. Ратмир Исянбаев, глава администрации г. Баймака