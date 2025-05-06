В Башкирии более 7 200 ветеранов получили выплаты ко Дню Победы

Кроме того, 4 951 житель региона получил юбилейную выплату в размере 55 тысяч рублей. Это граждане, трудившиеся в тылу во время войны не менее шести месяцев, за исключением периода работы на оккупированных территориях, а также граждане, награждённые медалями и орденами СССР за труд в военное время, и бывшие узники концлагерей.