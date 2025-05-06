В Башкирии более 7 200 ветеранов получили выплаты ко Дню Победы

В Башкирии более 7 200 ветеранов получили выплаты в честь Дня Победы. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Денежные средства были перечислены без подачи заявлений вместе с апрельской пенсией.
Так, 2 267 ветеранов получили по 80 тысяч рублей. В их числе — 112 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, более 2 тысяч вдов участников войны и инвалидов, а также 95 жителей блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Кроме того, 4 951 житель региона получил юбилейную выплату в размере 55 тысяч рублей. Это граждане, трудившиеся в тылу во время войны не менее шести месяцев, за исключением периода работы на оккупированных территориях, а также граждане, награждённые медалями и орденами СССР за труд в военное время, и бывшие узники концлагерей.
Еще 112 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.