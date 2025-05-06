Жители Уфы могут полюбоваться башкирской «сакурой»

В Уфе зацвела башкирская «сакура». Жителей региона приглашают в парк имени Ленина.
В парке распустились цветы яблони сорта Рудольф. Они имеют ярко-красные лепестки и схожи с японской сакурой. Жители и гости столицы могут полюбоваться цветением последний раз на ближайшие два года, так как парк закрывается на реконструкцию.
ИА «Башинформ» напоминает, с 12 мая доступ в зону отдыха будет только у строителей и членов общественного контроля.
Стоимость работ составит 111 млн рублей. Финансирование проекта будет идти из федерального, регионального и муниципального бюджетов в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Администрация города уже заключила контракт с подрядчиком.
По проекту, в парке заменят старый асфальт и инженерные сети. После ремонта появятся камеры видеонаблюдения и дополнительное освещение, малые архитектурные формы, детская площадка, новые деревья. Отремонтируют и чаши фонтанов. Все исторические элементы, объекты, в том числе зеленые насаждения сохранят. Поэтому в следующий раз цветением яблони жители башкирской столицы будут любоваться уже в обновленном парке.
Фото: bashinform.ru