Жители Уфы могут полюбоваться башкирской «сакурой»

По проекту, в парке заменят старый асфальт и инженерные сети. После ремонта появятся камеры видеонаблюдения и дополнительное освещение, малые архитектурные формы, детская площадка, новые деревья. Отремонтируют и чаши фонтанов. Все исторические элементы, объекты, в том числе зеленые насаждения сохранят. Поэтому в следующий раз цветением яблони жители башкирской столицы будут любоваться уже в обновленном парке.