Прощание с экс-мэром Уфы Павлом Качкаевым пройдет 7 мая

Церемония прощания с бывшим мэром Уфы и депутатом Государственной думы Павлом Качкаевым пройдет 7 мая. Об этом в соцсетях сообщил депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров.

Церемония начнется в 9:00 в Доме Госсобрания по улице Заки Валиди, 40.

Кроме того, у входа в администрацию Уфы организован памятный мемориал в в честь экс-мэра города. Любой желающий может прийти, возложить цветы и почтить его память.