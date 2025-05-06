Прощание с экс-мэром Уфы Павлом Качкаевым пройдет 7 мая

Церемония прощания с бывшим мэром Уфы и депутатом Государственной думы Павлом Качкаевым пройдет 7 мая. Об этом в соцсетях сообщил депутат Госсобрания — Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров.

Фото №1 - Прощание с экс-мэром Уфы Павлом Качкаевым пройдет 7 мая

Церемония начнется в 9:00 в Доме Госсобрания по улице Заки Валиди, 40.

Кроме того, у входа в администрацию Уфы организован памятный мемориал в в честь экс-мэра города. Любой желающий может прийти, возложить цветы и почтить его память.

Напомним, о кончине Павла Качкаева стало известно 5 мая.

Фото: администрация Уфы.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ