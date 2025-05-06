В Уфе состоялась встреча женского волонтёрского проекта «Первая юрта»

В составе 13 групп волонтерского проекта, которые помогли раненым бойцам в госпиталях Луганска. Это медики и учителя, государственные служащие и управленцы, журналисты и предприниматели из 28 муниципалитетов республики. Почти половина участниц – родственницы военнослужащих или те, кто потерял своих близких.

Проект стартовал в республике в ноябре 2024 года и является первым в своем роде, став примером для других регионов России. Неравнодушные женщины Башкортостана дежурят в палатах, сопровождают пациентов на процедуры и прогулки, помогают во время приема пищи и лекарств, ассистируют медикам при перевязках и подготовке к операциям. А вернувшись с вахты, продолжают помогать, собирая гуманитарную помощь и всё необходимое для госпиталя и формируя новые группы для поездок.