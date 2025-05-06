Два ветерана из Уфы отправились в Москву на Парад Победы

Сегодня из Уфы два ветерана Великой Отечественной войны отправились в Москву. Сафуан Басыров и Родион Лобанов будут почетными гостями на Параде Победы на Красной площади 9 мая. Каждый из них проливал кровь за Родину, сражаясь против фашистских захватчиков и японских милитаристов. Не жалея себя, они боролись с врагом, приближая долгожданную Победу.

На железнодорожном вокзале Родиона Лобанова встречают с почетом. Живая музыка, праздничные флаги и множество поздравлений. Фронтовика чествуют члены общественных организаций, участники спецоперации. Все это напоминает ему победный май 1945-го, которого солдат ждал с нетерпением. Родиона Лобанова призвали в 43-м. Тогда ему было всего 18 лет. Пройдя школу снайперов, он попал в самые жестокие бои на Ленинградском фронте. Из-за сильного обморожения Родиону Григорьевичу ампутировали пальцы ног. Но вернувшись с фронта, он самоотверженно трудился в тылу.

Изо всех сил бился против врага и Сафуан Басыров. В ноябре 43-го года был призван в ряды Красной армии и отправлен на Дальний Восток. Был артиллеристом. Он участвовал в боях против милитаристской Японии. Освобождал Корею, сражался на острове Сахалин и Курильских островах. После войны продолжил службу в армии.

Я впервые еду на парад в Москву. Раньше меня звали, но я как-то не решался поехать. Теперь решил. Хочу своими глазами все это увидеть, ведь раньше Парад Победы смотрел только по телевизору. Ни разу не пропускал. Сафуан Басыров, ветеран Великой Отечественной войны