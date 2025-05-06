В Уфе юные каратисты обучаются навыкам кобудо

Как защитить себя от нападения и обращаться с нунчаками? В ряде школ Уфы активно развивается направление кобудо. Это боевое искусство, в котором практикуется обращение с различными видами оружия. Этим приёмам обучают и башкирских каратистов.
Работа с оружием – неотъемлемая часть каратэ. С элементами самообороны знакомят и башкирских спортсменов. Сегодня нунчаки – это один из наиболее популярных видов холодного оружия в каратэ.
Антон Емелин тренирует каратистов порядка 30 лет. Сейчас он и сам продолжает выступать на соревнованиях и абсолютно точно может дать фору молодым спортсменам.
Навыкам кобудо обучаются и столь юные каратисты. Совсем неумело, но очень старательно они выполняют каждое упражнение.
Тренировки дают возможность прикоснуться к древним традициям Японии. Ведь направление кобудо зародилось именно там.
Опытный наставник Антон Жанович Емелин не перестает обучаться. Сейчас он находится на острове Окинава в Японии, где проходит повышение квалификации, чтобы после передавать все накопленные знания и опыт своим ученикам.