В Уфе юные каратисты обучаются навыкам кобудо

Как защитить себя от нападения и обращаться с нунчаками? В ряде школ Уфы активно развивается направление кобудо. Это боевое искусство, в котором практикуется обращение с различными видами оружия. Этим приёмам обучают и башкирских каратистов.

Работа с оружием – неотъемлемая часть каратэ. С элементами самообороны знакомят и башкирских спортсменов. Сегодня нунчаки – это один из наиболее популярных видов холодного оружия в каратэ.

Антон Емелин тренирует каратистов порядка 30 лет. Сейчас он и сам продолжает выступать на соревнованиях и абсолютно точно может дать фору молодым спортсменам.

Каратэ – боевое искусство, которое на всю жизнь. Естественно, что тренер должен заниматься обязательно, и желательно выступать, конечно. Выступление – это, конечно, такая часть, знаете, ведь по японской философии, главное – это путь. Главное, чем ты занимаешься. Антон Емелин, президент детского клуба традиционного каратэ «Цунами», президент Федерации фудокан каратэ и кобудо Республики Башкортостан

Навыкам кобудо обучаются и столь юные каратисты. Совсем неумело, но очень старательно они выполняют каждое упражнение.

Отжимаемся, приседаем, пресс качаем, удары прорабатываем и прыгаем. Потом мы защищаемся и делаем удары с перчатками. Каролина Маломожнова

Мне этот вид спорта понравился еще с детства, меня привела мама, и с трех лет я начал заниматься. Мне этот вид спорта стал очень родным, сенсей наш очень добрый, учит всему и наставляет. Он нам стал как отец. Альберт Галин

Тренировки дают возможность прикоснуться к древним традициям Японии. Ведь направление кобудо зародилось именно там.