В Башкирии более 100 участников СВО прошли на следующий этап кадровой программы

В Башкирии из 2026 участников специальной военной операции, более 100 человек дошли до этапа собеседования в региональной кадровой программе «Герои Башкортостана». Отборочный этап продлится до 12 мая. Чтобы честно оценить кандидатуры и выбрать самых достойных будущих лидеров региона на каждом этапе задействованы независимые эксперты.

Те, кто успешно справится с собеседованием, смогут пройти обучение по специальным программам переквалификации, разработанным совместно со специалистами БАГСУ и РАНХиГС. Такая подготовка поможет бойцам развить профессиональные навыки. В рамках программы им также будут назначены наставники — руководители региональных исполнительных органов власти, муниципалитетов и крупные промышленные предприятия.

Об этом сообщил Председатель Ассоциация ветеранов СВО и секретарь Общественного совета программы «Герои Башкортостана» Оскар Ситдиков.