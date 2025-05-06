Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО в Чекмагуше

В селе Чекмагуш Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО. За одним столом собрались близкие 8 солдат: Данила Валиева, Айнура Раянова, Артура Хаматгареева, Тимура Хисматуллина, Фирура Султанова, Ленара Еникеева, Руслана Кашаева и Вадима Шаймуратова. Руководитель региона выразил соболезнования близким и передал им ордена генерала Шаймуратова.

Их погибшие были удостоены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. По словам Радия Хабирова, Родина будет помнить героев и их родственников, которым власти окажут всяческую поддержку: в том числе при лечении старшего поколения и воспитании подрастающего.