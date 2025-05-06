В Уфе пройдет прощание с Павлом Качкаевым

В Башкортостане простятся с известным государственным и общественным деятелем, депутатом Госдумы, разработчиком важнейших законов в сфере ЖКХ и экс-мэром столицы Башкортостана Павлом Качкаевым. Напомним, Павел Рюрикович скоропостижно скончался 5 мая.

Глава республики Радий Хабиров опубликовал пост в соцсетях, где выразил глубочайшие соболезнования родным и близким и назвал его ярким и всегда жизнерадостным товарищем, любимым всеми жителями столицы. Гражданская панихида состоится 7 мая с 9:00 до 11:00 в Доме Госсобрания Республики Башкортостан. Траурный митинг начнется в 11:00.