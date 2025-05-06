В Уфе прошёл форум «Жёны-мироносицы России. Подвиг и служение»

В нем принимали участие активные жительницы из разных уголков Башкортостана, которые занимаются волонтёрской деятельностью, отправляют гуманитарную помощь в зону спецоперации и продвигают семейные ценности. Они также делились опытом в воспитании подрастающего поколения.

Поднимали на встрече и вопросы государственной поддержки многодетных семей на федеральном уровне. Обсуждали меры финансовой помощи беременным женщинам с момента их постановки на учёт, чтобы каждая будущая мама не задумывалась о прерывании беременности. Затронули и тему психологических консультаций для тех, кто думает об аборте.