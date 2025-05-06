В Уфе осудят экс-сотрудника ГАИ за предложение скрыть ДТП за взятку

В Уфе бывший сотрудник Госавтоинспекции предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. По информации прокуратуры республики, в марте 2025 года мужчина попал в аварию на улице Пушкина и скрылся с места происшествия. Через месяц, выяснив обстоятельства случившегося, инспектор на улице Ростовской предложил одному из участников ДТП избежать ответственности, требуя взятку в размере 15 тысяч рублей. Пострадавший отказался и обратился в правоохранительные органы.