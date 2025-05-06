В Башкирии прошла акция «Храним огонь Победы»

Башкортостан присоединился к всероссийской акции Газпрома «Храним огонь победы». Одновременно в 80-ти регионах страны сегодня зажгли Вечные огни у мемориалов павшим воинам. Основной площадкой в республике стал парк Победы в селе Чекмагуш, который не так давно реконструировали. Зажигали Вечный огонь потомки героев Великой Отечественной. В мероприятии принял участие Радий Хабиров.

Момент, который объединил сразу 80 регионов страны. Будь то крупные города или небольшие райцентры — каждый населенный пункт внёс свой вклад в дело Великой Победы. И эта символическая акция — возможность сказать спасибо фронтовикам.

Одной из тех, кому выпала честь зажечь Вечный огонь, стала дочь единственного в Чекмагушевском районе полного кавалера ордена Славы Шайхелислама Салихова. Его имя увековечено на бюсте в этом же парке.

Уже не первый год «Газпром» переподключает мемориалы с Вечным огнем, использующие сжиженный газ, на сетевое постоянное обеспечение. В рамках юбилейной акции переоборудуют 130 памятных комплексов по всей стране. Эстафета стартовала 21 февраля. Сегодня — финальный этап.

Если не чтить достижения свои, не знать историю, мне кажется, настоящего гражданина невозможно вырастить. Поэтому отличная акция. У нас в республике достаточно большое количество Вечных огней. Мы благодарны «Газпрому», что сейчас эти огни переходят, собственно, на полное обслуживание. Это, соответственно, техническое обслуживание и бесплатная подача газа. Поэтому это очень важно на самом деле. И это очень большое воспитательное значение имеет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В зоне обслуживания «Газпрома» в Башкортостане находятся более 50 мемориальных объектов.

В этом году шесть огней памяти по республике переведены на постоянное горение, в том числе сегодня мы зажгли Вечный огонь в селе Чекмагуш. Поэтому это наша святая обязанность — заботиться об этой памяти, об этом символе борьбы, Победы, Великой Победы нашего народа. Альберт Лукманов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» и ПАО «Газпром газораспределение Уфа»

Частицы пламени передаются с главных региональных мемориалов. В Чекмагуш огонь привезли из уфимского парка Победы в специальной капсуле. Эту почетную миссию выполняли газовики — потомки фронтовиков. Одноименная площадка в Чекмагуше, которая принимала эстафету, примыкает к другому центральному парку. Его не так давно благоустроили. Радий Хабиров после торжественной церемонии осмотрел территорию и анонсировал новую программу по наведению порядка центральных площадей в городах и райцентрах.