В Башкирии учредят День первокурсника

Мы понимаем, что молодёжь сейчас очень мобильна и талантлива. А талантливый человек знает себе цену и будет там, где ему обеспечили больше условий для комфортного созидания. Поэтому у нас идёт самая настоящая борьба за то, чтобы вы оставались в родной республике. Вам предстоит дальше развивать наш Башкортостан. И мы готовы поддерживать ваши идеи и инициативы, направленные на благо своего края.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан