В Башкирии учредят День первокурсника

В Башкортостане учредят день первокурсника для тех, кто поступил в вузы. В этом году он пройдет 4 сентября в уфимском Дворце борьбы. Об этом на встрече со студентами и школьниками в парке «Патриот» рассказал глава республики в рамках форума руководителей проектов «Свой путь к успеху».
Радий Хабиров пообщался с молодыми людьми и подчеркнул, что в регионе крайне заинтересованы в том, чтобы вчерашние выпускники школ учились в высших учебных заведениях Башкортостана и трудились в родном крае. Говорил руководитель региона и о том, зачем создали Уфимский университет науки и технологий.
Напомнил о важности межвузовского кампуса и о сроках сдачи объекта в 2027 году. Юноши и девушки задавали Радию Хабирову самые разные вопросы. В частности, о своем отношении к подрастающему поколению, патриотизму, воспитании детей, мотивации, годах студенчества, любимых местах в Уфе и многом другом.
Всего форум собрал более трехсот школьников, студентов, предпринимателей и педагогов. Они авторы социальных проектов и повышают свои навыки управления. Делились опытом и участвовали в мастер-классах. Стоит отметить, что жители Башкортостана выиграли более 100 федеральных грантов на сумму около 78 млн рублей. Лучшим и активным волонтёрам региона Радий Хабиров вручил почетные знаки «Доброволец Башкортостана».