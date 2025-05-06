Бойцы из Башкирии примут участие в Параде Победы в Москве

Участники специальной военной операции из Башкортостана вновь примут участие в параде в Москве. На торжественное шествие, посвящённое 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, направили военнослужащих первого башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова Олега Емельянова и Виталия Поскрякова.

Последнего на передовой знают по позывному «Кот». Мужчина родом из Уфы, контракт подписал в 2022 году. За отличное выполнение боевых задач награждён медалью Жукова, Суворова, Шаймуратова, «За боевые отличия» и медалью «Участнику специальной военной операции». Кроме того, он дважды представлен к ордену Мужества и столько же — к медали «За отвагу» и «За заслуги перед Отечеством».