Уфа присоединилась к эстафете в поддержку донорства костного мозга

В Уфе зажгли факел общенациональной эстафеты «Огонь жизни» в поддержку донорства костного мозга. Его пронесли от Республиканской станции переливания крови до Уфимского университета науки и технологий. Факелоносцы прошли порядка 10 км. Забег начался почти месяц назад и завершится в ноябре в Москве. Он объединит 97 городов.

Стать донором костного мозга Тансылу Ишметова планировала уже давно. А вот дойти до станции переливания у нее никак не получалось: то времени не хватало, то смелости. Сегодня женщина все-таки решилась на этот ответственный шаг. Оказалось не так сложно: ей было достаточно сдать всего каплю крови, чтобы вступить в Федеральный регистр доноров. Вместе с ней в этот день вошли в реестр еще почти 300 уфимцев.

После процедуры новобранцы пошли зажигать «Огонь жизни». Старт общенациональной эстафеты был дан мировым рекордсменом и марафонцем Артемом Алискеровым, который перенес острый лимфобластный лейкоз и 31 курс химиотерапии. Но рак не сломил его дух. Артем своим примером доказал, что нет ничего невозможного.

В забеге участвует и почетный донор России Рауль Бикбулатов. Ему этот статус дали три года назад. На счету мужчины более 80 донаций, и это не предел. Такие эстафеты он воспринимает не только как спортивное событие. Для него это инициатива, направленная на поддержку пациентов с онкогематологическими заболеваниями.

Чем больше добровольцев присоединится к донорскому движению, тем выше вероятность спасти тех, кто сегодня борется с лейкемией и другими тяжелыми заболеваниями. Благодаря столь масштабным мероприятиям число вступающих в федеральный регистр непрерывно увеличивается. К примеру, два года назад туда вошёл министр здравоохранения республики.