Радий Хабиров поздравил БК «Динамо» с победой в чемпионате России

Радий Хабиров встретился с чемпионами высшей лиги по баскетболу — командой «Динамо» из Уфы. Глава республики поздравил спортсменов и тренерский штаб с выдающимся результатом.

Уфимский баскетбольный клуб «Динамо» стал чемпионом России, сходу завоевав золотые медали в свой первый сезон выступления в Высшей Лиге. Решающую победу в гостях над тобольским «Нефтехимиком» уфимцы одержали со счётом 72:69. «Динамо» показало отличный сезон, уступив всего в трех играх. Большую часть чемпионата уфимцы вообще не знали поражений.

Это действительно серьезное достижение, особенно если учесть, что команда была создана только в прошлом году. Из 42 матчей, которые провели ребята, в 39 они победили, причем 30 игр они выиграли подряд. Впечатляет! Спасибо спортсменам за великолепный сезон, за красивую игру. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Баскетбол в республике по охвату населения занимает первое место среди всех регионов страны. Команды из Башкортостана представлены в российских соревнованиях в разных лигах: школьной баскетбольной КЭС-баскет, в студенческой АСБ. Команда «Динамо-юниор», которая базируется в Благовещенске, выступает в первенстве страны по баскетболу среди юношей до 19 лет. Всё это — результат системной работы, которая ведется в республике в последние годы. Развивается и инфраструктура.

Пока «Динамо» только начинает писать новую историю. Но клуб уже успел обзавестись преданными болельщиками. В Уфе команда отметила чемпионство вместе с ними.