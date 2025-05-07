В Уфе прошла легкоатлетическая эстафета в честь 80-летия Победы

Более 2000 уфимцев приняли участие в 76-й легкоатлетической эстафете. Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны войны, труда и спорта, пришедшие на соревнования, почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Ежегодно на старт легкоатлетической эстафеты выходят школьники, студенты ссузов и вузов, а также все желающие, которые принимают участие в традиционном «Забеге Мира» на 3 километра. Эстафета состояла из восьми этапов протяженностью от 250 до 500 метров.