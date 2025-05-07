В Уфе прошел гала-концерт «Студенческой весны»

В Уфе отгремела «Студенческая весна». Более 500 студентов высшего и среднего образования показали свои таланты на главной конгрессной сцене республики. Абсолютное чемпионство в общекомандном зачёте и гран-при завоевал Уфимский университет науки и технологий.

Гала-концерт «Весна Победы – 55 лет на большой сцене» был посвящён преемственности поколений. На одной площадке встретились те, кто раскрывал таланты молодёжи и делал яркое шоу в регионе в течение 55 лет: руководители творческих коллективов образовательных организаций, ансамблей и групп, режиссёры и постановщики и самые успешные выпускники «Студенческой весны» прошлых лет.