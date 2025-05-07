В Уфе прошёл конкурс музыкантов в рамках проекта «Культурные инициативы»

Мероприятие было организовано к 50-летию детской музыкальной школы и 95-летию со дня рождения заслуженного работника культуры России и Башкортостана Алексея Якина, внесшего большой вклад в развитие культуры города и республики.

Это событие стало настоящим праздником для всех любителей музыки и исполнителей. Проект направлен на выявление и поддержку творчески одаренных молодых людей в области музыкального искусства. Талантливые ребята выступили с мастерами искусства на одной сцене.