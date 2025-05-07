В Башкирии поймали 18-летнего нарушителя на мотоцикле

В Фёдоровском районе инспекторы ГАИ задержали 18-летнего парня на мотоцикле. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ведомства.
Оказалось, у водителя не было прав. При просьбе остановить транспорт он попытался скрыться. Началась погоня, которая закончилась, когда молодой человек заехал в чужой двор. Парень бросил мотоцикл, попытался сбежать, но был пойман правоохранителями.
В отношении горе-водителя составили 11 административных материалов за различные нарушения ПДД. «Железного коня» поместили на штрафстоянку.
Фото: ГАИ РБ.