В Башкирии поймали 18-летнего нарушителя на мотоцикле

Оказалось, у водителя не было прав. При просьбе остановить транспорт он попытался скрыться. Началась погоня, которая закончилась, когда молодой человек заехал в чужой двор. Парень бросил мотоцикл, попытался сбежать, но был пойман правоохранителями.