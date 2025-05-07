В Башкирии за сутки зафиксировали один случай возгорания сухостоя

В Бирском районе за прошедшие сутки зарегистрировали возгорание сухой растительности на площади 5 га. Об этом сообщил председатель регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.
В центр обработки вызовов Системы-112 сообщений о подтоплении не поступало. В Уфе ситуация с переливом дороги в СНТ находится на контроле.
Также наблюдается снижение уровня воды за сутки:
— на реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района, за сутки -19 см, текущий уровень 220 см, выход реки на пойму 500 см;
— на реке Уфе в районе Шакши города Уфы, за сутки -18 см, текущий уровень 395 см, выход реки на пойму 830 см.
— на реке Белой в районе Арского Камня Белорецкого района, за сутки -18 см, текущий уровень 220 см, выход реки на пойму 330 см.
Нугушское водохранилище наполнено, Юмагузинское и Павловское работают в транзитном режиме.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС.