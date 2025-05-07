В Башкирии за сутки зафиксировали один случай возгорания сухостоя

В Бирском районе за прошедшие сутки зарегистрировали возгорание сухой растительности на площади 5 га. Об этом сообщил председатель регионального Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.

В центр обработки вызовов Системы-112 сообщений о подтоплении не поступало. В Уфе ситуация с переливом дороги в СНТ находится на контроле.