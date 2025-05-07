В Уфе проходит церемония прощания с Павлом Качкаевым

В Уфе проходит церемония прощания с депутатом Госдумы, экс-мэром столицы Башкортостана Павлом Качкаевым. Он скончался в понедельник, 5 мая.

Утром того дня Павел Качкаев выступал на митинге в честь Дня Победы и поздравлял ветеранов. Позднее стало плохо с сердцем. Депутата оперативно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

С 2003 по 2011 год Павел Качкаев занимал должность мэра Уфы. На этом посту провел успешную подготовку города к празднованию 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России. При его непосредственном участии прошла реконструкция таких знаковых объектов, как аэропорт, железнодорожный вокзал, ипподром «Акбузат», был построен Конгресс-холл.