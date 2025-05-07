В Башкирии мужчина получил ожоги, спасая семью из горящего дома

Житель Башкирии во время ночного пожара в селе Красноусольский Гафурийского района спас родителей и бабушку. Об  этом сообщили в региональном МЧС.

Фото №1 - В Башкирии мужчина получил ожоги, спасая семью из горящего дома

Пожар начался в бревенчатом доме с кирпичным пристроем и быстро перекинулся на сарай и сено. Молодой человек, не дожидаясь прибытия пожарных, вывел из огня свою маму, бабушку и 67-летнего отца, который надышался едким дымом. Сам мужчина получил ожоги голени и спины.

Всех пострадавших госпитализировали. Причину пожара устанавливают экстренные службы.

Фото: МЧС по РБ.

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