В Уфе перекроют дороги из-за репетиции парада ко Дню Победы

С 17:00 до 21:30 будет временно ограничено движение транспорта на участке проспекта Октября от улицы Шафиева до Кольской, а также на прилегающих улицах – Южном и Северном проездах (от проспекта Октября до Российской) и Новогорной улице (между Южным и Северным проездами). В зоне перекрытий будут заблокированы выезды из дворов.