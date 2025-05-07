В Уфе перекроют дороги из-за репетиции парада ко Дню Победы

7 мая в Уфе перекроют дороги из-за репетиции парада ко Дню Победы.

Фото №1 - В Уфе перекроют дороги из-за репетиции парада ко Дню Победы

С 17:00 до 21:30 будет временно ограничено движение транспорта на участке проспекта Октября от улицы Шафиева до Кольской, а также на прилегающих улицах – Южном и Северном проездах (от проспекта Октября до Российской) и Новогорной улице (между Южным и Северным проездами). В зоне перекрытий будут заблокированы выезды из дворов.

Жителям и гостям Уфы рекомендуют заранее позаботиться о парковке в других районах.

Фото: администрация г. Уфы. 

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