В Башкирии дети участников СВО смогут бесплатно отдохнуть в санаториях

В республике дети из семей участников СВО смогут отдохнуть в санаториях бесплатно. Обсудить вопросы организации оздоровления собрались за круглым столом главные врачи всех здравниц Башкортостана, депутаты регионального парламента и Госдумы.

Родителям объяснили, какие документы нужны и где взять путевки. Также рассказали о процедурах, методах комплексной терапии, досуге, условиях пребывания. Сейчас в регионе работают 11 детских санаториев. Башкортостан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству здравниц. В них оздоравливаются дети не только из республики, но и из других регионов.