В Уфе прошла патриотическая акция в честь 80-летия Победы

Масштабная патриотическая акция в честь 80-летия Победы прошла в Уфе. В парке Победы состоялся торжественный митинг-концерт, где почётными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны и дети войны.

Участники мероприятия почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу Вечного огня. Мероприятие объединило разные поколения жителей республики, продемонстрировав единство и стремление сохранить историческую память о Великой Победе.

Ярким моментом стал и автопробег. Колонна из 80 автомобилей проехала по центральным улицам Уфы, с севера до юга города, напоминая о великом празднике. Кульминацией стал масштабный флешмоб. Участники автопробега и более 200 активистов движения «АЛГА-ПАТРИОТ» выстроили из машин и людей символическую надпись «80 ЛЕТ. РАХМАТ ZA ПОБЕДУ».