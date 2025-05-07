Жители Баймака совершают велопробег в честь 80-летия Победы

Семь баймакских спортсменов совершают памятный велопробег, посвященный 80-летию Великой Победы. Маршрут проложили через всю республику в столицу Башкортостана с финишем у Монумента Дружбы в Уфе 8 мая.
Спортсмены уже совершили остановку в селе Старосубхангулово Бурзянского района, где возложили цветы к памятнику, также посетили пещеру Салавата Юлаева и водопад Кук-Караук.
Стоит отметить, что участники велопробега – любители, а не профессиональные спортсмены. Сейчас велосипедисты продолжают путь через Ишимбай к столице республики.