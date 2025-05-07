В Уфе художница выложила портрет спортсмена из медалей

Уфимская художница выложила портрет из медалей. Необычным перформансом девушка решила поддержать башкирского атлета, который будет участвовать в чемпионате Европы в Ереване. Евгения Сковарт в качестве материала использовала не привычные краски и мольберт, а награды и татами.
На создание картины ушло порядка девяти часов. Помогали родители детей, которые и предоставили медали. Как рассказала художница, делать портреты она начинает с глаз, поскольку это самая сложная часть. Главная задача – вызвать у человека эмоции.
Евгения Сковарт известна пользователям соцсетей тем, что создает необычные изображения знаменитых людей. В качестве материалов девушка использовала восточные сладости, попкорн и даже яичницу. Одна из работ – изображение голливудской звезды Уилла Смита – настолько стала популярной в сети, что сам актер обратил внимание на портрет. С разрешения Евгении он опубликовал картину в своих соцсетях.