В Башкирии произошел пожар на полигоне бытовых отходов

В Краснокамском районе вблизи деревни Енактаево произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. Площадь пожара составила около 600 кв.м. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Спасатели оперативно ликвидировали открытое горение. В тушении задействованы шесть пожарных и три единицы техники, а также три самосвала, два бульдозера и один погрузчик. На месте продолжаются работы по засыпке тлеющих участков грунтом.