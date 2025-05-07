В Башкирии произошел пожар на полигоне бытовых отходов

В Краснокамском районе вблизи деревни Енактаево произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов. Площадь пожара составила около 600 кв.м. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Спасатели оперативно ликвидировали открытое горение. В тушении задействованы шесть пожарных и три единицы техники, а также три самосвала, два бульдозера и один погрузчик. На месте продолжаются работы по засыпке тлеющих участков грунтом.
Для контроля состояния воздуха в районе пожара выехала лаборатория химико-радиометрического центра регионального Госкомитета по ЧС.
Фото: МЧС по РБ.