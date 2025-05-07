Сборная Башкирии забрала «золото» чемпионата мира по шашкам

Сборная Башкирии выступила на чемпионате мира по стоклеточным шашкам. Турнир состоялся в Ташкенте, а его организатором стала Международная ассоциация шашек, созданная на базе ассоциации стран ШОС и БРИКС.
Команде из Башкирии удалось забрать всё «золото» чемпионата. В турнире приняли участие 120 спортсменов из таких стран, как Россия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Киргизия, Иран, Афганистан, Индия. Россию представили две сборные: почти все участники первой родом из Башкирии, а второй – из Республики Саха.
В составе первой команды: Александр Георгиев, Айнур Шайбаков, Муродулло Амриллаев, Марсель Шарафутдинов, Тамерлан Ахмеров, Анатолий Татаренко и Александр Гетманский. В женской сборной: Тамара Тансыккужина, Айгуль Идрисова, Алия Аминова, Айгиза Мухаметьянова, Агата Парахина, Осипова Кристина и Елена Мильшина.
Шашисты участвуют в международном турнире впервые за последние три года.