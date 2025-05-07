Сборная Башкирии забрала «золото» чемпионата мира по шашкам

Сборная Башкирии выступила на чемпионате мира по стоклеточным шашкам. Турнир состоялся в Ташкенте, а его организатором стала Международная ассоциация шашек, созданная на базе ассоциации стран ШОС и БРИКС.

Команде из Башкирии удалось забрать всё «золото» чемпионата. В турнире приняли участие 120 спортсменов из таких стран, как Россия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Туркмения, Киргизия, Иран, Афганистан, Индия. Россию представили две сборные: почти все участники первой родом из Башкирии, а второй – из Республики Саха.

В составе первой команды: Александр Георгиев, Айнур Шайбаков, Муродулло Амриллаев, Марсель Шарафутдинов, Тамерлан Ахмеров, Анатолий Татаренко и Александр Гетманский. В женской сборной: Тамара Тансыккужина, Айгуль Идрисова, Алия Аминова, Айгиза Мухаметьянова, Агата Парахина, Осипова Кристина и Елена Мильшина.

Шашисты участвуют в международном турнире впервые за последние три года.

Этого события мы ждали три года, так как наши спортсмены были лишены возможности защищать звание чемпионов мира, хотя по праву признанные лидеры. Наши подтвердили высокий уровень и взяли шесть из шести золотых медалей в командном чемпионате.

Юрий Черток, главный тренер сборной России по шашкам
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