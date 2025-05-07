Сборная Башкирии забрала «золото» чемпионата мира по шашкам

Этого события мы ждали три года, так как наши спортсмены были лишены возможности защищать звание чемпионов мира, хотя по праву признанные лидеры. Наши подтвердили высокий уровень и взяли шесть из шести золотых медалей в командном чемпионате.

Юрий Черток, главный тренер сборной России по шашкам