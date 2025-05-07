В Уфе простились с Павлом Качкаевым

Прощание с народным мэром. В Уфе проводили в последний путь бывшего градоначальника башкирской столицы, депутата Госдумы России Павла Качкаева, который скоропостижно скончался в минувший понедельник. Панихиду, которая прошла в здании Госсобрания, посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров, члены правительства и депутаты всех уровней, а также жители Уфы, которые запомнили Павла Рюриковича грамотным и справедливым управленцем.

Как отметил руководитель республики, новость об уходе Павла Качкаева потрясла всю Башкирию. Свою многолетнюю трудовую деятельность чиновник посвятил служению уфимцам и жителям республики. При нём столица преобразилась, были построены многие социальные и спортивные объекты.

У Павла Рюриковича, конечно, высокие должности были. Но мне кажется, главной его заслугой и главным итогом его жизненного пути стала любовь людей, такая простая народная любовь. Причём любили его не только уфимцы, которые знали долгие годы его как мэра, его в Башкортостане все любили и уважали. А уфимцы особенно относились с большой теплотой, и даже когда его избрали депутатом Государственной Думы, он все равно был таким народным мэром, к нему люди приходили со своими заботами, со своими проблемами, он деятельно их всегда решал. А когда он начал работать в Государственной Думе, мы все здесь знали, что у нас в Думе есть очень авторитетный, очень компетентный человек, который будет отстаивать интересы жителей, интересы республики, интересы дела.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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По словам коллег Павла Качкаева по Государственной Думе, именно к нему на приём граждан записывалось больше всего жителей. Он курировал одну из самых сложных сфер – ЖКХ. Люди приходили с квитанциями, просили объяснить те или иные начисления. Зачастую результатом таких встреч становились изменения в законодательстве, которые инициировал народный избранник. Народным мэром его запомнили и жители Уфы.

Сделал неоценимую работу в отношении благоустройства, в отношении новых объектов и в отношении общения с людьми. Он умел общаться с людьми и ценить людей.

Виктор Вязовой, житель г. Уфы

К нему придёшь в кабинет как к простому человеку. Он тебя усадит, спросит, как дела, что случилось. Я всю ночь плакала. Очень жаль, что такой человек ушёл от нас.

Фарида Пивоварова, жительница г. Уфы
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