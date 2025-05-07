В Уфе простились с Павлом Качкаевым

Прощание с народным
мэром. В Уфе проводили в последний путь бывшего градоначальника башкирской
столицы, депутата Госдумы России Павла Качкаева, который скоропостижно
скончался в минувший понедельник. Панихиду, которая прошла в здании Госсобрания,
посетил Глава Башкортостана Радий Хабиров, члены правительства и депутаты всех
уровней, а также жители Уфы, которые запомнили Павла Рюриковича грамотным и
справедливым управленцем.
Как отметил
руководитель республики, новость об уходе Павла Качкаева потрясла всю Башкирию.
Свою многолетнюю трудовую деятельность чиновник посвятил служению уфимцам и
жителям республики. При нём столица преобразилась, были построены многие
социальные и спортивные объекты.
У
Павла Рюриковича, конечно, высокие должности были. Но мне кажется, главной его
заслугой и главным итогом его жизненного пути стала любовь людей, такая простая
народная любовь. Причём любили его не только уфимцы, которые знали долгие годы
его как мэра, его в Башкортостане все любили и уважали. А уфимцы особенно
относились с большой теплотой, и даже когда его избрали депутатом
Государственной Думы, он все равно был таким народным мэром, к нему люди
приходили со своими заботами, со своими проблемами, он деятельно их всегда
решал. А когда он начал работать в Государственной Думе, мы все здесь знали,
что у нас в Думе есть очень авторитетный, очень компетентный человек, который
будет отстаивать интересы жителей, интересы республики, интересы дела.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
По словам коллег Павла
Качкаева по Государственной Думе, именно к нему на приём граждан записывалось
больше всего жителей. Он курировал одну из самых сложных сфер – ЖКХ. Люди
приходили с квитанциями, просили объяснить те или иные начисления. Зачастую
результатом таких встреч становились изменения в законодательстве, которые
инициировал народный избранник. Народным мэром его запомнили и жители Уфы.
Сделал
неоценимую работу в отношении благоустройства, в отношении новых объектов и в
отношении общения с людьми. Он умел общаться с людьми и ценить людей.Виктор Вязовой, житель г. Уфы
К
нему придёшь в кабинет как к простому человеку. Он тебя усадит, спросит, как
дела, что случилось. Я всю ночь плакала. Очень жаль, что такой человек ушёл от
нас.Фарида Пивоварова, жительница г. Уфы