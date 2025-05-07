В Уфе простились с Павлом Качкаевым

У Павла Рюриковича, конечно, высокие должности были. Но мне кажется, главной его заслугой и главным итогом его жизненного пути стала любовь людей, такая простая народная любовь. Причём любили его не только уфимцы, которые знали долгие годы его как мэра, его в Башкортостане все любили и уважали. А уфимцы особенно относились с большой теплотой, и даже когда его избрали депутатом Государственной Думы, он все равно был таким народным мэром, к нему люди приходили со своими заботами, со своими проблемами, он деятельно их всегда решал. А когда он начал работать в Государственной Думе, мы все здесь знали, что у нас в Думе есть очень авторитетный, очень компетентный человек, который будет отстаивать интересы жителей, интересы республики, интересы дела.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан