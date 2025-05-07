В Уфе провели персональный парад для ветерана ВОВ Асхата Фахрутдинова

Глядя в глаза, поблагодарить за Победу. Настоящий парад у дома в Уфе устроили для ветерана Великой Отечественной войны Асхата Фахрутдинова. В праздничном шествии во дворе одного из домов по улице Кирова приняли участие десятки школьников.
Учащиеся кадетских и шаймуратовских классов прошли стройными рядами перед собравшимися, среди которых ветераны, труженики тыла и дети войны. В преддверии 80-летия Победы звучали поздравления и песни в честь участника самой кровопролитной войны в истории человечества.