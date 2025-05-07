В БГМУ прошёл образовательно-патриотический марафон

«Тактическая медицина: от Победы к Победе». В Башгосмедуниверситете прошел образовательно-патриотический марафон. Для участников организовали открытые занятия, мастер-классы по оказанию первой помощи, реконструкцию перевязочного полкового медицинского пункта времен Великой Отечественной.

В течение двух дней марафон посетили более 200 школьников медицинских классов со всей республики. Ребятам рассказали, как эффективно и правильно действовать при травмах, разбирали вопросы медицинского обеспечения, знакомили с работой студенческих отрядов.