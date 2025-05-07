В Уфе прошел этап детской лиги «Локодзюдо»

В Уфе прошел этап детской лиги «Локодзюдо», класс А. В этом году международные соревнования состоялись уже в пятый раз. Турнир посвятили памяти мастера спорта Советского Союза Фарита Давлетшина. В нём приняли участие ребята не старше 13 лет. Борьба проходила одновременно на четырёх татами, по одному на каждую весовую категорию.

В этом году у нас турнир международный, мы пригласили 9 государств. Плюс 40 регионов России, это наш мини-рекорд, скажем так. Именно в столицу Башкирии приехало 40 регионов России. Общее количество участников — около 850 человек. Борьба проходит в два дня в двух возрастных категориях.

Мурат Хашев, президент детской лиги «Локодзюдо»

Лидером в медальном зачете стал Краснодарский край, спортсмены, представляющие регион, завоевали 5 золотых наград. Дзюдоисты из Башкортостана стали лучшими по общему количеству медалей. На их счету три первых места, четыре вторых и десять третьих мест — всего 17 наград. За юными спортсменами наблюдал Карен Галстян.

Дзюдоист из Башкортостана помог сборной России стать бронзовым призёром Чемпионата Европы. Соревнования прошли в Черногории, в заключительном поединке наши спортсмены встретились с командой из Турции.

Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ