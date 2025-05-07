В Уфе прошел этап детской лиги «Локодзюдо», класс А. В этом году международные соревнования состоялись уже в пятый раз. Турнир посвятили памяти мастера спорта Советского Союза Фарита Давлетшина. В нём приняли участие ребята не старше 13 лет. Борьба проходила одновременно на четырёх татами, по одному на каждую весовую категорию.
Лидером в медальном зачете стал Краснодарский край, спортсмены, представляющие регион, завоевали 5 золотых наград. Дзюдоисты из Башкортостана стали лучшими по общему количеству медалей. На их счету три первых места, четыре вторых и десять третьих мест — всего 17 наград. За юными спортсменами наблюдал Карен Галстян.
Дзюдоист из Башкортостана помог сборной России стать бронзовым призёром Чемпионата Европы. Соревнования прошли в Черногории, в заключительном поединке наши спортсмены встретились с командой из Турции.