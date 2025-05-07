В Уфе прошел этап детской лиги «Локодзюдо»

В этом году у нас турнир международный, мы пригласили 9 государств. Плюс 40 регионов России, это наш мини-рекорд, скажем так. Именно в столицу Башкирии приехало 40 регионов России. Общее количество участников — около 850 человек. Борьба проходит в два дня в двух возрастных категориях.

Мурат Хашев, президент детской лиги «Локодзюдо»