Сборная России выиграла всё золото на чемпионате мира по шашкам в Ташкенте

В Ташкенте триумфом сборной России завершился командный чемпионат мира по стоклеточным шашкам. Мужская и женская команды заработали шесть золотых медалей из шести возможных по трем спортивным дисциплинам: классика, рапид и блиц. Республику Башкортостан представляли 14 спортсменов, они и составили костяк национальной сборной.