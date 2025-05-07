Сборная России выиграла всё золото на чемпионате мира по шашкам в Ташкенте

В Ташкенте триумфом сборной России завершился командный чемпионат мира по стоклеточным шашкам. Мужская и женская команды заработали шесть золотых медалей из шести возможных по трем спортивным дисциплинам: классика, рапид и блиц. Республику Башкортостан представляли 14 спортсменов, они и составили костяк национальной сборной.
В те же дни проходили соревнования среди юниоров и ветеранов. В состязаниях юниоров первыми стали: Тамерлан Ахмеров и Марсель Шарафутдинов. Чемпионат мира среди ветеранов старше 50 лет выиграли Елена Мильшина и Анатолий Татаренко.