В Уфе прошел отборочный турнир по легкой атлетике среди слабовидящих спортсменов

В Уфе прошли чемпионат и первенство республики по легкой атлетике среди слабовидящих спортсменов и атлетов с интеллектуальными нарушениями. Среди участников как обладатели юношеских разрядов, так и мастера страны. Турнир — отборочный на первенство России, а потому такая высокая конкуренция.

На каждом старте болельщики поддерживали участников чемпионата. А таких забегов было несколько десятков. Легкоатлеты соревновались на дистанциях 100 метров, 400, 800, 1500 метров, в эстафете и в толкании ядра.

Уфимцы Екатерина Зверева и Сергей Салмин планируют на этих состязаниях как минимум добраться до пьедестала почета. Но вообще все мысли только о победе. Три года назад Екатерина Зверева стала мастером спорта России. В прошлом году это звание присвоили и башкирскому легкоатлету.

В чемпионате и первенстве республики по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения и интеллектуальными нарушениями участвовали представители десяти районов республики.

Команда легкоатлетов из Нефтекамска — одна из самых многочисленных на соревнованиях в Уфе. Эти юноши не пропускают чемпионат республики и каждый год завоевывают медали разного достоинства. Еще один коллектив из Краснокамского района представлен женской командой.