В Уфе прошли всероссийские соревнования по спортивной аэробике

Турнир «Планета аэробика» носит ежегодный характер и проводится уже в 13-й раз. Он объединил более 300 спортсменов старше 12 лет из 16 субъектов страны.

Все они входят в сборные команды своих регионов. Параллельно в столице Башкортостана прошёл Кубок Федерации по спортивной аэробике, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.