Уфимец из ревности напал с ножом на знакомую

Житель Уфы признан виновным в убийстве знакомой. Как сообщили в прокуратуре республики, в ноябре 2024 года между нетрезвым мужчиной и женщиной вспыхнул конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина нанес женщине множественные удары кухонным ножом в область груди и шеи, от которых она скончалась на месте.

Установлено, что обвиняемый находился в гостях у 47-летней знакомой. Они распивали алкогольные напитки. Во время разговора женщина упомянула о другом мужчине с криминальным прошлым, что вызвало гнев у фигуранта. После нападения он переместил тело на диван и уснул в квартире. 22-летняя дочь погибшей, вернувшись домой, обнаружила мать мёртвой и вызвала полицию.

Подсудимый признал свою вину. Ранее он уже был осуждён за смертельное избиение и убийство. На время следствия мужчина был заключен под стражу.