В Башкирии сотрудники морга перепутали тела покойников

В Туймазах сотрудники морга перепутали тела покойных. Родственники одного из усопших уже похоронили чужого человека с почестями. Другая семья заметила несоответствие на кладбище — под пакетом у покойного заметили татуировку, которой раньше не было. При этом родным запретили вскрывать пакет перед погребением.