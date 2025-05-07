В Уфе простились с экс-мэром Уфы Павлом Качкаевым

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в церемонии прощания с выдающимся государственным и общественным деятелем, депутатом Государственной Думы России Павлом Качкаевым. В разные годы он работал главой администрации Ленинского района, заместителем главы администрации Уфы, министром ЖКХ республики, мэром башкирской столицы. С 2011 года избирался депутатом в Государственную Думу России. Павел Рюрикович скончался 5 мая на 74-м году жизни.
За свою многолетнюю трудовую деятельность Павел Качкаев занимал самые разные должности. Однако для уфимцев он навсегда останется в памяти народным мэром. Несмотря на высокий статус, с жителями столицы предпочитал общаться во дворах. Но и в приёме граждан в Горсовете тоже никогда не отказывал.
Он очень простой человек. К нему можно было просто так зайти, не боясь, что он вас не примет или что-то.Любовь Незвоненко, жительница г. Уфы
К нему придёшь в кабинет, как к простому человеку. Он тебя усадит, спросит, как дела, что случилось.Фарида Пивоварова, жительница г. Уфы
Сделал неоценимую работу в отношении благоустройства, в отношении новых объектов и в отношении общения с людьми.Виктор Вязовой, житель г. Уфы
Я иногда даже не знал, что он приходит во дворы и общается с жителями, обсуждает проблемы. Потом мы уже вместе искали пути их решения. Всегда был на короткой ноге с жителями, всегда был с уфимцами.Айдар Базгутдинов, глава администрации Советского района г. Уфы
Павел Качкаев возглавлял администрацию Уфы с 2003 по 2011 годы. В этот период в столице реализовали масштабные проекты по развитию города, провели большую работу по подготовке к празднованию 450-летия добровольного вхождения Башкортостана в состав России. Буквально за пару недель до безвременной кончины Павлу Качкаеву первым в республике вручили почетное звание «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Башкортостана». На панихиде Радий Хабиров признался, что не сразу поверил в то, что его не стало.
Павел Рюрикович, конечно, высокие должности у него были. Но мне кажется, главной его заслугой и главным итогом его жизненного пути была любовь людей, такая простая народная любовь. Причём любили его не только уфимцы, которые знали долгие годы его как мэра, его в Башкортостане все любили и уважали. А уфимцы особенно относились с большой теплотой, и даже когда его избрали депутатом Государственной Думы, он все равно был таким народным мэром, к нему люди приходили со своими заботами, со своими какими-то проблемами, он деятельно их всегда решал. А когда он начал работать в Государственной Думе, мы все здесь знали, что у нас в Думе есть очень авторитетный, очень компетентный человек, который будет отстаивать интересы жителей, интересы республики, интересы дела.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Депутатом Государственной Думы Павел Качкаев работал с 2011 года. За это время принял участие в разработке около ста законопроектов, направленных на обеспечение людей доступным жильём и качественными коммунальными услугами.
Всегда самое большое количество людей, которые хотели попасть на приём граждан, было к Павлу Рюриковичу, а это говорит о доверии к депутату. Он курировал очень сложный сектор — ЖКХ. Люди приходили с квитанциями, с большими обидами, вопросами. Он умел разговаривать так, что каждый его слышал, каждый получал ответ на свой вопрос. И это общение потом служило базой для принятия законов, изменения федерального законодательства.Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы России
При этом он всегда оставался уфимцем, говорят коллеги парламентария. Все годы своей муниципальной и государственной службы Павел Качкаев в первую очередь переживал о своих земляках.
Посчастливилось работать под его руководством. Он человек, который все свои силы и мысли в ежедневном режиме направлял на развитие города, республики, служению России, Родине.Салават Хусаинов, заместитель председателя Госсобрания Республики Башкортостан
Я когда ещё работала начмедом четвертого роддома, подошла к нему, говорю: «Павел Рюрикович, мы выхаживаем сейчас новорождённых 500-граммовых. А нужен препарат «Курасуф». Я ему объяснила, что это. Он узнал, сколько стоит, очень дорогой препарат. Он говорит: «Сколько надо?» Он дал 15 препаратов, и мы 15 жизней спасли. Потом спрашивал: «Ещё надо?».Римма Утяшева, депутат Государственной Думы России
Он был мэром, я премьером. И действительно, мы очень дружно работали. Он и сегодня интересовался делами города. Любил его. И город, конечно, будет помнить его. Его дела навсегда останутся в памяти людей.Рафаэль Байдавлетов, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан /1999-2008 г./
Указ о мерах по увековечиванию памяти Павла Качкаева будет подписан в ближайшее время. Глава Башкортостана Радий Хабиров попросил мэрию и горсовет оперативно представить предложения, посоветовавшись с родными и близкими бывшего градоначальника. Павла Рюриковича похоронили на Южном кладбище Уфы.