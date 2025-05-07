В Уфе прошел форум «За мир без нацизма»

В Уфе прошел Международный молодежный форум «За мир без нацизма». На мероприятии презентовали книгу «Дневник Георгия Димитрова за 1933-1941 гг.». Эта часть дневника ранее не публиковалась в России и является бесценным источником, проливающим свет на борьбу Коминтерна и Советского Союза с фашизмом.
Презентация организована Общественной палатой республики совместно с Центром гуманитарных исследований Министерства культуры Башкортостана.
В рамках федерального проекта «Без срока давности» на форуме презентовали также документальный фильм «Вывести на чистую воду» по материалам УФСБ. Его автор — журналист телеканала БСТ Эмиль Бассареев.
Фильм повествует о жителях Башкортостана, совершивших преступления в отношении граждан Советского союза в период оккупации немцами советской территории в 1942-1945 годах. Работая над этим проектом, были изучены рассекреченные материалы архивных следственных дел.