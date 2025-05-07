В Уфе хирурги удалили опухоль мозга с помощью нейронавигации

Уфимские врачи провели сложнейшую операцию по удалению опухоли головного мозга. Новообразование большого размера нейрохирурги республиканского онкологического диспансера удалили, используя микроскоп и аппарат нейронавигации. Крайне кропотливая и тонкая работа.
В этом и состоит сложность операции. Поражена практически половина мозга. Пока пациента готовят к хирургическому вмешательству, заведующий отделением нейроонкологии делится подробностями.
Немалая часть работы — это подготовка к операции. Врачи заранее решают, в каком месте черепа лучше всего подобраться к опухоли, сделать это как можно менее травматично. Сам процесс удаления проходит под микроскопом. Нейрохирург видит структуру мозга и опухоли под большим увеличением. Врач аккуратно отделяет новообразование от жизненно важных зон мозга.
Опухоль большая, размеры 6 на 7 сантиметров. Перед началом операции пациент выпил специальный контрастный препарат. Он, можно сказать, «подсветит» пораженные ткани. О том, что в головном мозге растёт опухоль, пациент и не подозревал. В больницу обратился уже когда начались эпилептические приступы.
Отделение нейроонкологии в диспансере появилось всего три года назад. Врачи занимаются опухолями головного и спинного мозга. Раньше зачастую пациентов отправляли в федеральные центры. Сейчас уфимские врачи могут сами проводить сложнейшие операции. Пациенту, которому удалили опухоль, всего 46 лет. Впереди его еще ждёт лечение, химиотерапия, восстановление. Но сегодня врачи подарили ему шанс на жизнь.