В Уфе хирурги удалили опухоль мозга с помощью нейронавигации

Уфимские врачи провели сложнейшую операцию по удалению опухоли головного мозга. Новообразование большого размера нейрохирурги республиканского онкологического диспансера удалили, используя микроскоп и аппарат нейронавигации. Крайне кропотливая и тонкая работа.

В этом и состоит сложность операции. Поражена практически половина мозга. Пока пациента готовят к хирургическому вмешательству, заведующий отделением нейроонкологии делится подробностями.

Немалая часть работы — это подготовка к операции. Врачи заранее решают, в каком месте черепа лучше всего подобраться к опухоли, сделать это как можно менее травматично. Сам процесс удаления проходит под микроскопом. Нейрохирург видит структуру мозга и опухоли под большим увеличением. Врач аккуратно отделяет новообразование от жизненно важных зон мозга.

Опухоль большая, размеры 6 на 7 сантиметров. Перед началом операции пациент выпил специальный контрастный препарат. Он, можно сказать, «подсветит» пораженные ткани. О том, что в головном мозге растёт опухоль, пациент и не подозревал. В больницу обратился уже когда начались эпилептические приступы.