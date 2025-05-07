В Москве открылась выставка «Адрес памяти – Воскресенское»

К 80-летию Великой Победы. Российская академия художеств и Башкирский государственный художественный музей имени Нестерова представили в Москве выставку «Адрес памяти – Воскресенское».
Она была организована по поручению главы Республики Башкортостан и поддержана президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели. В экспозиции 139 избранных произведений живописи, графики, скульптуры и сценографии выдающихся советских и российских художников, бывших учеников Московской средней художественной школы. В 1941-1943 годах они находились в селе Воскресенском Мелеузовского района Башкирии в эвакуации.
На церемонии открытия присутствовали дети и внуки художников, чьи картины представлены на выставке. Они с изумлением вглядывались в работы своих легендарных родственников, которые были написаны ещё детьми.