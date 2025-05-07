В Москве открылась выставка «Адрес памяти – Воскресенское»

Самая большая особенность и уникальность выставки в том, что здесь собраны работы тех ребят, которые во время Великой Отечественной войны находили в Башкортостане и продолжали творить. Сейчас, в непростое для нашей страны время, мы можем видеть эти прекрасные работы.

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительных фондов «Территория счастья» и «Уфимский хоспис»