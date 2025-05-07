В Башкирии в честь 80-летия Победы открыли Аллею Памяти

В Абзелиловском районе посадили Аллею Победы и сделали зарядку с Венером Галиевым. Мероприятия посвятили 80-летию Победы. Утреннюю разминку на площади перед зданием районной администрации провел легендарный боец ММА, чемпион мира по панкратиону и по универсальному бою Венер Галиев, известный под спортивным прозвищем «Башкир».

Привыкать к здоровому образу жизни, зарядке нужно постепенно, должна вырабатываться привычка, надеюсь, кто-то это воспримет, будет учиться.

Венер Галиев, чемпион мира по боевому самбо, панкратиону и универсальному бою

Дети пришли со школ, родители. Всем понравилось, как он провел зарядку, зарядил всех энтузиазмом, оптимизмом, пожелал всем здоровья.

Рамиль Уелданов, тренер по боксу

В тот же день в деревне Елимбетово высадили Аллею Памяти. Вдоль федеральной трассы теперь красуются 80 елей в память о героях Великой Отечественной. Из Елимбетово на фронт ушли 79 человек, вернулась только половина. В деревне обновили обелиск, имена всех участников внесены.

Фото №1 - В Башкирии в честь 80-летия Победы открыли Аллею Памяти

Мы участвуем в этом очень нужном мероприятии, потому что Аллея Победы является символом благодарности всем тем, кто не вернулся с ВОВ и принес нам победу. Это место станет для жителей местом, где они будут вспоминать и передавать историю мужества наших дедов.

Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»

Посадили 80 елей, чтобы они в будущем радовали нас. Тем более около трассы, люди будут ехать и радоваться. В будущем, чтобы в чистоте и порядке держали.

Айсуак Шарипов, житель деревни Елимбетово

Помним, чтим. Это наша обязанность — помнить каждого ветерана, чтить память, сегодня собрались люди разных поколений, чтобы отдать свою частичку.

Руслан Халилов, и. о. главы администрации Абзелиловского района
Волна
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