В Башкирии в честь 80-летия Победы открыли Аллею Памяти

Мы участвуем в этом очень нужном мероприятии, потому что Аллея Победы является символом благодарности всем тем, кто не вернулся с ВОВ и принес нам победу. Это место станет для жителей местом, где они будут вспоминать и передавать историю мужества наших дедов.

Тагир Бахтигареев, директор ООО «Салаватское»