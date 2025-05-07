В Башкирии в честь 80-летия Победы открыли Аллею Памяти

В Абзелиловском районе посадили Аллею Победы и сделали зарядку с Венером Галиевым. Мероприятия посвятили 80-летию Победы. Утреннюю разминку на площади перед зданием районной администрации провел легендарный боец ММА, чемпион мира по панкратиону и по универсальному бою Венер Галиев, известный под спортивным прозвищем «Башкир».
В тот же день в деревне Елимбетово высадили Аллею Памяти. Вдоль федеральной трассы теперь красуются 80 елей в память о героях Великой Отечественной. Из Елимбетово на фронт ушли 79 человек, вернулась только половина. В деревне обновили обелиск, имена всех участников внесены.