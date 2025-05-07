В Уфе хоккеисты «Салавата Юлаева» встретились с болельщиками

Сегодня хоккейный клуб «Салават Юлаев» провел встречу со своими болельщиками. Началось мероприятие с автограф-сессии. Игроков и представителей тренерского штаба разделили на группы по секторам в фойе «Уфа-арены». На закрытие сезона с бронзовыми призерами чемпионата пришли сотни любителей хоккея.
За карточкой с автографом и возможностью сделать фото с уфимцами выстроилась огромная очередь. И пока автор победных голов в серии со «Спартаком» Алексей Василевский общался с болельщиками, молодые игроки команды раздавали интервью.
Свою порцию внимания получили и легионеры «Салавата». Хмелевский, Ливо, Ремпал, Уилсон и Тодд подготовили именные карточки. В отдельной фотозоне болельщиков ждал вратарь Семён Вязовой. Рядом с Зоркиным и Денисом Яном расположился главный тренер команды Виктор Козлов. Он успел сменить имидж и распрощался с бородой, которую успел отрастить за время плей-офф.