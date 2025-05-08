Вечный огонь в Гафурийском районе перевели на природный газ

В преддверии 80-летия Победы в стране проходит Всероссийская акция «Газпрома» «Храним огонь Победы». Башкортостан принимает в проекте участие. Мемориалы по всей республике подключают к газу.
В преддверии 80-летия Победы в стране проходит Всероссийская акция «Храним огонь Победы». Башкортостан принимает в проекте участие. Мемориалы по всей республике подключают к газу.
Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Красноусольский Гафурийского района перевели на сетевой природный газ. Для этого был проложен газопровод более 50 метров в длину. Установлен газораспределительный пункт и звезда со специальным устройством для горения. Частица пламени для торжественной церемонии доставлена из Мемориального парка Победы города Уфы.
В честь знаменательного события у обновленного монумента собрался весь район. Вспомнить каждого земляка, который защищал Родину.
Более 4000 тысяч израненных, вернувшись, поднимали народное хозяйство.
Ранее огонь мемориала работал на баллонном сжиженном газе. Теперь, на природном, обеспечено бесперебойное горение пламени.
Теперь Вечный огонь в селе Красноусольский никогда не погаснет. Всего в республике в праздники Победы будет гореть огонь на 57 мемориалах.