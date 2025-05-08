Вечный огонь в Гафурийском районе перевели на природный газ

В преддверии 80-летия Победы в стране проходит Всероссийская акция «Газпрома» «Храним огонь Победы». Башкортостан принимает в проекте участие. Мемориалы по всей республике подключают к газу.

В преддверии 80-летия Победы в стране проходит Всероссийская акция «Храним огонь Победы». Башкортостан принимает в проекте участие. Мемориалы по всей республике подключают к газу.

Вечный огонь у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Красноусольский Гафурийского района перевели на сетевой природный газ. Для этого был проложен газопровод более 50 метров в длину. Установлен газораспределительный пункт и звезда со специальным устройством для горения. Частица пламени для торжественной церемонии доставлена из Мемориального парка Победы города Уфы.

Вечный огонь станет символом благодарности потомков перед поколением героев. Мы гордимся историей и обязуемся хранить ее свято. Сергей Маркелов, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Салавате

В честь знаменательного события у обновленного монумента собрался весь район. Вспомнить каждого земляка, который защищал Родину.

С первых дней войны на фронт ушло из Гафурийского района более 13 тысяч жителей, из них вернулись только 7 тысяч. Сегодня это место — Аллея героев. Этот Вечный огонь очень символичен и важен. Венер Вахитов, глава администрации Гафурийского района

Более 4000 тысяч израненных, вернувшись, поднимали народное хозяйство.

Это были больные люди. В настоящее время в нашем районе мы гордимся одним участником войны — Садыковым Габдрахманом Садтаровичем, который прошел все ады войны. В настоящее время ему пошел 102-й год. Эльвира Мулюкова, председатель совета ветеранов Гафурийского района

Ранее огонь мемориала работал на баллонном сжиженном газе. Теперь, на природном, обеспечено бесперебойное горение пламени.

Огонь должен гореть — это наша память о каждом погибшем, о каждом живом, кто участвовал в той страшной войне. Василий Калачигов, председатель ДОСААФ России Гафурийского района