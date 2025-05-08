Радий Хабиров наградил бойцов инженерной бригады из Башкирии

Гордость российской армии. В преддверии Дня Победы Глава Башкортостана посетил расположение 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады в Чишминском районе. Радий Хабиров принял участие в торжественном митинге, посвящённом 9 Мая, а также вручил отличившимся бойцам государственные награды.

Полное название бригады говорит о ее героической истории. В целом с инженерными войсками связаны многие страницы военной летописи России — от штурма Измаила до Бородинской битвы, от рубежей Великой Отечественной до современных спецопераций. Вместе с командованием инженерной бригады Глава Башкортостана возложил цветы к мемориалу воинской славы.

История отдельной гвардейской инженерной бригады включает в себя много знаменательных дат, событий и героических подвигов. Почти 1400 орденов, 2000 медалей, семь Героев Советского Союза — боевой путь соединения написан кровью и славой. Многие военнослужащие соединения сейчас работают в зоне СВО.

Именно инженерные части зачастую под обстрелами строят мосты, защитные сооружения, ремонтируют военную технику, крепят надёжный оборонный щит Родины. В наши дни в составе 12-й Отдельной гвардейской инженерной бригады, награждённой в прошлом году орденом Жукова, вы достойно решаете боевые задачи в ходе специальной военной операции. Более 800 ваших товарищей отмечены государственными наградами. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Героев стало больше. Радий Хабиров вручил медали и ордена генерала Шаймуратова отличившимся бойцам. Государственными наградами были отмечены 14 военнослужащих отдельной гвардейской инженерной бригады. Им есть с кого брать пример. На территории части открыли бюст генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Карбышева.

Его стойкость и мужество стали символом несгибаемой воли и верности Отечеству, отметил глава республики. Герой Советского Союза принимал участие в Русско-японской, Первой мировой, советско-финской и Великой Отечественной войнах. Попав в нацистский плен в 1941 году, отказался сотрудничать с врагом.

Еще до начала ВОВ Дмитрий Карбышев считался виднейшим специалистом в области военно-инженерного дела не только в Советском Союзе, но и в мире. По его пособиям бойцы Красной Армии форсировали водные преграды, разрушали оборону немцев. Он погиб в феврале 45-го в австрийском концлагере, будучи облитым водой на морозе. Погиб героически, так и не предав свою Родину.

Помнят о своих героях и ученики средней школы села Алкино-2. Образовательному учреждению присвоено имя выпускника, полковника Рустема Абзалова, погибшего в 2017 году при выполнении специальных задач в Сирии. Радий Хабиров посетил школьный музей, в котором представлены военные артефакты разных лет. Экскурсию для Главы Башкортостана провели ученики 9 класса.

5 лет назад в рамках модуля «Здоровая улыбка» республиканского образовательного проекта «Взлетай!» в школе открыли новый стоматологический кабинет. Глава Башкортостана высоко оценил условия, в которых теперь детям лечат зубы.

Школу в селе Алкино-2 посещают 612 детей из семи близлежащих населённых пунктов. Здание 1986 года постройки требует капитального ремонта крыши, замены окон, обновления фасада. Радий Хабиров поручил Министерству образования республики в первую очередь привести в порядок кровлю.

Вот по школе есть проблемы с крышей. Значит, крышу мы сделаем. Постараемся школу попасть в капремонт. Школа хорошая, все-таки она даже в две смены учится. То есть здесь дети есть. У школы есть определённое будущее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан