В Уфе и других городах школьники исполнили «Вальс Победы»

В городах Башкортостана прошла ежегодная всероссийская акция «Вальс Победы». Сотни школьников и студентов исполнили танец памяти. Мероприятие, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось на Советской площади Уфы.

Добрая традиция — отдавать дань памяти предкам-победителям. Этот вальс на Советской площади — символичном месте, откуда когда-то на фронт уходила Башкирская дивизия, — не просто акция. А связь времен через танец.

Всероссийская акция прошла во многих городах и селах Башкортостана. Она стартовала в прошлом году и уже заслужила любовь тех, кто вальсирует под знаменитую композицию «Майский вальс».