В Уфе после трёхлетнего перерыва пройдёт акция «Бессмертный полк»

Построение колонны начнётся в 10 часов от остановки «Спортивная» на проспекте Октября до Округа Галле. Шествие проследует до улицы Кольская. Перед этим участники Бессмертного полка вместе исполнят композицию «Катюша» на русском и башкирском языках. Также в этом году впервые пройдет общереспубликанская минута молчания в 10:49. После её окончания и начнётся шествие.

В связи с проведением праздничных мероприятий на центральных улицах Уфы временно перекроют движение. Так, с 7:30 до 9:30 будет запрещен проезд улиц Пушкина — от Цюрупы до Ленина, Советской — от Пушкина до Заки Валиди. С 7.00 до 15.00 по проспекту Октября — от ул. имени города Галле до проезда вдоль пр. Октября, 144/1; по Северному и Южному проездам — от пр. Октября до Российской; по ул. Новогорной — от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева.